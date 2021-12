L'Ajuntament de Tortosa presenta un pressupost a l'alça sense grans inversions

Els comptes pugen a 75,7 MEUR, 5,3 més que els del 2019, els darrers aprovats a la ciutat

Actualitzada 14/12/2021 a les 11:28

L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa ha presentat aquest dimarts la seva proposta de pressupostos per al 2022. Els comptes pugen a 75,7 MEUR, un augment de 5,3 MEUR respecte els darrers aprovats a la ciutat l'any 2019. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, ha apuntat que no hi ha grans inversions previstes, que es redueix l'endeutament en quasi 3,8 MEUR i que s'incrementa «com mai» la despesa social. Per tot plegat, ha reclamat als grups de l'oposició que aprovin el pressupost i ha alertat de les conseqüències negatives «per a la ciutadania» que tindria no fer-ho. Es preveu destinar prop d'un milió d'euros en millores a la via pública, incrementar un 25% les ajudes per rehabilitacions d'immobles al centre històric.