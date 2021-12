Tortosa modifica el pla urbanístic per implantar la multinacional Kronospan al municipi

Actualitzada 13/12/2021 a les 22:12

L'Ajuntament de Tortosa ha culminat la modificació urbanística necessària per implantar la multinacional Kronospan al municipi. El ple de desembre ha aprovat la modificació provisional del planejament, després que a l'octubre ja aprovés la inicial. Ara, el canvi es remetrà a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que haurà de fer l'aprovació definitiva en la reunió prevista per a aquest mes. En concret s'ha canviat d'emplaçament una parcel·la reservada per a equipaments i una qualificada com a zona verda. Els terrenys industrials quedaran agrupats, així, en una parcel·la conjunta. Kronospan preveu invertir més de 230 milions d'euros en una nova factoria al municipi, amb 185 lloc de treball directes i més de 1.500 indirectes.