Més de cent comerços i establiments d'Alcanar rebran ajuts de 3.000 o 8.000 euros pels aiguats de setembre

El Departament d'Empresa amplia en 100.000 euros el finançament per incloure establiments que n'havien quedat fora

Actualitzada 13/12/2021 a les 13:47

Més d'un centenar d'establiments comercials i de restauració del municipi d'Alcanar rebran un ajut de 3.000 o de 8.000 euros pels aiguats de l'1 de setembre passat. El Departament d'Empresa i Treball va publicar el dia 3 de desembre l'ordre que ha de permetre fer efectius els ajuts els pròxims dies, just en plena campanya comercial de Nadal. Els sol·licitants rebran la quantitat inferior si l'episodi va obligar-los a tancar durant menys de set dies, i la més alta si el tancament es va prolongar més d'una setmana. Addicionalment, Empresa ha ampliat en 100.000 euros més la dotació de 495.000 euros prevista amb l'objectiu d'incloure establiments detectats per l'Ajuntament d'Alcanar que no van poder optar als ajuts per diversos motius.