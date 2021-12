La crescuda del riu Ebre obliga a tallar accessos i serveis en el tram final a les Terres de l'Ebre

L'Ajuntament de Tortosa ha tancat els accessos al riu

Actualitzada 13/12/2021 a les 12:19

La crescuda del cabal de l'Ebre al seu pas per Tarragona ha obligat en diverses poblacions a tallar els accessos al riu i tancar alguns serveis de les embarcacions que creuen l'Ebre, si bé no es preveuen majors complicacions en aquesta zona.Les pluges dels últims dies, associades al pas de la borrasca Barra pel País Basc, La Rioja i Navarra, han superat registres històrics i ha provocat greus inundacions a Tudela, on l'Ebre va assolir aquest diumenge un cabal de 2.700 metres cúbics per segon.Mentre això passa a la part alta de la conca, en el tram final de l'Ebre la situació és diferent, tot i que la crescuda del riu s'ha fet notar en els últims dies.Així, el cabal de l'Ebre en el seu tram baix és de 1.432 metres cúbics per segon al seu pas per Ascó i de 1.413 metres cúbics a Tortosa.Segons les previsions de cabal de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre s'arribarà a un màxim de 1.459 metres cúbics a Ascó en les properes hores, mentre que Tortosa es mantindrà en els 1.412 metres cúbics per segons i anirà descendint gradualment.Com a mesura de prevenció, l'Ajuntament de Tortosa ha tancat els accessos al riu. Una mica més amunt, a Miravet, el pas de barca, que permet creuar el riu als cotxes, no funciona aquests dies a causa de l'increment de cabal.En aquests moments els embassaments de la part final de l'Ebre, Mequinença i Riba-roja, es troben al 72% i al 83% de la seva capacitat respectivament i això permet minorar el creixement del riu en el seu tram final.Tant és així que a Amposta, per exemple, no s'ha previst, de moment, cap mesura de prevenció.