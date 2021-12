El CSIC estudiarà les causes del col·lapse de la canonada a l'Ametlla de Mar, molt similar al de l'Ampolla fa dos anys

Actualitzada 12/12/2021 a les 12:56

El tram de canonada col·lapsat a l'Ametlla de Mar va ser inspeccionat el juny 2020 i no es va detectar cap anomalia significativa. Ara, el CAT s'ha tornat a posar en contacte amb el CSIC per investigar les causes que han provocat un nou col·lapse estructural a la canonada principal.

Durant tot el dissabte dia 11 de desembre, des de primera hora del matí, i la nit següent, el CAT està treballant amb tots els recursos disponibles per reparar l'averia, substituint el tram afectat de 6 metres de longitud i 1600mm de diàmetre i poder així restablir el subministrament en alta a tots els seus consorciats.

Des del Consorci s'ha començat a restablir el servei progressivament a tots els consorciats als quals dona servei, una seixantena d'Ajuntaments i 25 indústries. Uns consorciats que des d'un primer moment van ser avisats que havien d'activar els seus recursos propis mentre no es reprèn la totalitat del subministrament durant el dia d'avui, diumenge, 30 hores després de l'averia.

El gener de 2020 va col·lapsar un tram de canonada principal al terme municipal de l'Ampolla. Arran de l'incident, el CAT va encarregar una diagnosi de tota la conducció principal (75 km), una inspecció que es va dur a terme el juny de 2020 i en la qual no es va detectar cap anomalia greu en aquest tram concret de l'Ametlla de Mar que ha col·lapsat aquest 11 de desembre. Després de la inspecció, el novembre de 2020, es van substituir 5 trams de la canonada principal que sí que presentaven patologies greus, un d'ell situat a escassos metres del tram afectat en aquesta ocasió.

El CAT ja s'ha posat en contacte amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) per fer un estudi exhaustiu que permeti conèixer les causes del trencament de la canonada principal. Aquest ens ja ha col·laborat amb el Consorci en el col·lapse del gener de 2020 i amb altres qüestions relacionades amb l'estat de la canonada.

En aquest sentit, el Consorci continua endavant amb el projecte d'auscultació de la canonada principal per instal·lar un sistema que permeti conèixer en continu l'estat estructural de la canonada principal, com a sistema predictiu i per evitar en la mesura del possible situacions inesperades com la viscuda actualment.