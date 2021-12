La canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona torna a trencar-se i obliga 60 municipis a fer ús de pous i dipòsits

L'empresa espera restablir el servei en 48 hores

Actualitzada 11/12/2021 a les 16:58

La canonada principal d'abastament del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) s'ha trencat aquest dissabte al seu pas per l'Ametlla de Mar, fet que ha obligat a tallar l'abastament d'aigua a una seixantena de municipis i a 25 empreses de la demarcació que hi estan consorciats. Segons ha informat el CAT en un comunicat, no s'han detectat danys materials importants, però es calcula que la manca de subministrament durarà unes 48 hores. Per aquest motiu, han comunicat als consorciats la incidència perquè activin recursos propis, com ara dipòsits i pous, per seguir subministrant aigua a la població. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, ha explicat a l'ACN que durant 48 hores el seu municipi pot garantir el subministrament d'aigua.