El Govern invertirà 4,9 milions d'Euros per reforçar la protecció de les basses del Delta de l'Ebre

Les actuacions se centraran en la millora dels espigons existents a l'Encanyissada, la Tancada i el Canal Vell

Actualitzada 11/12/2021 a les 13:43

«El Delta no es polititza»

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha anunciat aquest dissabte la inversió de 4,9 milis d'euros en un pla de reforç de la protecció de les llacunes del Delta de l'Ebre. Concretament, es tracta d'actuacions a l'Encanyissada, la Tancada i el Canal Vell, on es milloraran els espigons existents, deteriorats pel pas del temps. Segons la consellera Teresa Jordà, l'increment de l'alçada en 50 centímetres per sobre del nivell del mar i de l'amplada de quatre metres d'aquests elements protegiran els cultius d'arròs pròxims a la zona davant pujades sobtades del nivell del mar. D'aquesta manera, l'aigua del mar seguirà entrant a les llacunes, però sense suposar problemes de desbordaments, tal com ha assegurat Jordà.El Govern iniciarà els treballs a partir de l'any vinent i s'allargaran fins al 2023, per tal de respectar el període de nidificació de les aus del Delta de l'Ebre. Segons Jordà, es tracta d'un pla «necessari» per protegir un patrimoni «únic». En aquesta línia, la consellera ha insistit en la importància de fer actuacions a curt, mitjà i llarg termini per protegir el Delta davant dels efectes del canvi climàtic.Els espigons es reforçaran amb la sorra contigua a les basses. En el cas de l'Encanyissada, aquesta acció generarà un petit canal lateral per on es distribuirà aigua dolça a la llacuna. En aquest espai s'hi propiciarà el creixement de vegetació amb la voluntat de dotar l'entorn de més resistència davant episodis d'onatge directe. Pel que fa al Canal Vell, el Departament té previst actuar a la part nord i oest, mentre que a la part est hi ha prevista una actuació del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.Més enllà de les millores previstes al conjunt d'espigons de l'Encanyissada, la Tancada i el Canal Vell, el pla de reforç de protecció també inclourà una millora de fins a 58 quilòmetres de camins de la zona, que es podrien ampliar en un futur si es considera necessari.La consellera ha reconegut que aquesta actuació que s'ha presentat aquest dissabte no és la més urgent que necessita el Delta, però l'ha titllat «d'extremadament necessària i prioritària pels pròxims anys». Jordà ha remarcat que la protecció del Delta no pot ser una eina política utilitzada per a ús partidista per part de cap administració. En aquesta línia, ha insistit que es tracta d'un «repte de país» en què tots els agents implicats remen «en la mateixa direcció».