El Pessebre dels Estels s'adapta a l'era covid

El tradicional pessebre dels oficis de la Masia de Castelló torna després de la pausa de l'any passat

Actualitzada 09/12/2021 a les 21:03

El Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló celebra, aquest Nadal, la seva 24a edició. Organitzat per l'Associació Masia Castelló amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aquest muntatge recrea una quarantena d'escenes al poble abandonat de Castelló, en el que és un dels muntatges nadalencs per excel·lència de la demarcació.

Després que l'any passat no es pogués celebrar de manera presencial a causa de la situació de la pandèmia, enguany s'ha reprès l'activitat, però adaptada a les mesures sanitàries i de seguretat. La primera modificació afecta a les dates de celebració del Pessebre. Enguany s'avancen a les festes de Nadal i es farà durant dos caps de setmana, els dies 11, 12, 18 i 19 de desembre. Els horaris d'obertura seran els de cada any, de 17.30 h. a 20.30 h. La segona novetat afecta l'organització de les visites, ja que enguany es farà per franges horàries, amb la voluntat de poder espaiar els accessos i complir amb la normativa de seguretat. Les entrades, que caldrà adquirir a través de la web de la Masia de Castelló, estaran disponibles en franges de mitja hora, començant a les 17.30 h. Un cop a dins, el Pessebre dels Estels del 2021 es podrà veure amb un recorregut únic, per grups. L'itinerari començarà a la pastera de l'entrada i finalitzarà als corrals de dalt. Es podran veure les més de quaranta escenes, en un sentit ordenat però sense que es perdi l'ànima del Pessebre dels Estels de sempre. Al final del recorregut hi haurà una fira de productes relacionats amb el Pessebre. Encara que les interaccions canviaran, des de l'organització asseguren que l'essència del Pessebre serà la mateixa, amb els escenaris costumistes i d'oficis alternats amb escenes bíbliques.

Les entrades per accedir al Pessebre de la Masia de Castelló només es podran adquirir per internet (https://www.masiacastello.cat/entrades-del-pessebre). El preu és de 10 euros per als adults (a partir de 10 anys); 6 euros per a infants d'entre 4 i 9 anys; i gratuït per als nens i nenes de 0 a 3 anys, encara que per a ells també caldrà treure una entrada, donat que per normes de seguretat cal comptabilitzar el nombre de persones que hi accedeixen.

Castelló és un poble medieval del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que va quedar deshabitat a la meitat del segle XX. Gràcies a la iniciativa de l'Associació Masia de Castelló, es va posar en marxa un projecte de recuperació del patrimoni arquitectònic, històric, cultural i natural del poble i els seus voltants, que va culminar amb la celebració d'El Pessebre dels Estels. A dia d'avui aquesta és una activitat nadalenca fortament arrelada al territori i compta amb el treball voluntari d'un gran nombre de veïns i veïnes. Enguany, com en edicions anteriors, torna el concurs d'Instagram convocat per la Regidoria de Turisme, que té com a premi una nit d'allotjament amb esmorzar i un dinar en un restaurant del municipi per a dues persones.