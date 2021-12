El Campus Terres de l'Ebre inaugura una aula innovació pedagògica per formar docents

És la segona universitat espanyola i la primera catalana que disposa d'un aula d'aquestes característiques

Actualitzada 10/12/2021 a les 13:26

El Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha inaugurat una aula d'innovació pedagògica per formar a futurs docents i professors en actiu perquè puguin ensenyar basant-se en les habilitats i competències del segle XXI, ha informat la universitat.Es tracta de l'Aula Idees, un espai innovador que ha començat a funcionar aquest curs escolar i que aposta per un model educatiu en el qual la tecnologia i les noves metodologies de treball es posen al servei de l'educació a partir d'eines com jocs, realitat virtual o drons, entre d'altres.La URV ha afirmat que és la segona universitat espanyola i la primera catalana que disposa d'un aula d'aquestes característiques.El responsable dels graus d'Educació del campus, Josep Holgado, ha descrit l'aula com un «entorn innovador on la tecnologia, el mobiliari i l'espai estan al servei del procés d'ensenyament i aprenentatge».Per això, ha afirmat que l'aula està dissenyada perquè els usuaris puguin moure-s'hi lliurement utilitzant eines tecnològiques immersives i amb la finalitat que «col·laborin fàcilment per adquirir competències utilitzant un espai dinàmic, flexible i polivalent que promou l'autonomia i la creativitat».