Els 400 alumnes confinats pel brot de covid-19 a l'escola de Roquetes comencen a tornar a classe

Després de superar els 430 confinats –alumnes en la seva immensa majoria- durant els últims deu dies, la incidència del brot a l'escola de Roquetes comença a descendir, segons ha constatat el Departament d'Educació. «Han estat molts grups afectats i ens han anat bé els cinc dies de festa per anar normalitzant i confinant aquests grups», ha apuntat la directora dels serveis territorials d'Educació, Montserrat Perelló.Això ha permès iniciar el retorn aquest dijous amb «dos o tres grups», la mateixa xifra que s'incorporarà divendres. La previsió d'Educació és que els disset grups que han hagut de passar la quarantena puguin tornar a classes i tornar a la normalitat a partir del pròxim dimarts. Perelló ha recordat que a l'escola, amb més de 500 alumnes, l'afectació per brots adquireix una major dimensió però, alhora, permet mantenir obert el centre.La situació sanitària creada per aquest brot al municipi, però, manté en alerta també l'Ajuntament. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha explicat que han detectat persones positives per covid-19 o contactes estret dins del nucli familiar, que no han seguit el confinament i que això hauria impulsat el creixement dels contagis al municipi.«Si la gent no compleix el que s'ha de fer, difícilment es podrà eradicar i aturar. L'Ajuntament prendrem les mesures que estiguin a les nostres mans per aturar els contagis», ha subratllat. El govern municipal roquetenc tenia previst reunir-se aquest dijous a la tarda per estudiar aquestes mesures que, d'entrada, podrien passar per la suspensió d'actes festius i socials programats les pròximes setmanes en espais tancats, amb voluntat de preservar aquells que tenen lloc a l'aire lliure.