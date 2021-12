Denunciada per tenir el gos vivint en un magatzem entre escombraries

El gos aparentment no presentava cap lesió

Actualitzada 09/12/2021 a les 11:43

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre (URMA) van denunciar administrativament el passat 7 de desembre a Amposta una dona per diverses infraccions en matèria de protecció d'animals.Els fets van ocórrer el passat 7 de desembre arran d'unes informacions que apuntaven que en una finca d'Amposta (Montsià) hi havia un magatzem on malvivia un gos entre escombraries.Un cop al lloc, els mossos van poder comprovar que efectivament a l'interior d'aquest magatzem hi havia un gos el qual estava completament envoltat d'una gran quantitat d'escombraries.Així mateix, de l'interior d'aquest es desprenia una forta olor a orins i defecacions que generava unes condicions higiènic-sanitàries molt deficients per a l'animal.Per aquest motiu els agents van avisar la propietària de la finca per tal d' accedir a l'interior i poder intervenir preventivament el gos que aparentment no presentava cap lesió.Finalment, la propietària va ser denunciada administrativament per diverses infraccions en matèria de protecció d'animals i la denúncia va ser tramesa al consistori del municipi.