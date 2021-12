Una vintena de denúncies a Tortosa per abocar les deixalles a la via pública

Actualitzada 07/12/2021 a les 16:47

La Policia Local de Tortosa ha interposat, en els últims dies, 22 actes de denúncia per diversos abocaments de deixalles als carrers de la ciutat. Els agents, adscrits al grup de convivència i proximitat, ha pogut enxampar, en alguns dels casos, els responsables dels abocaments en el mateix moment que llançaven les escombraries a la via pública, o bé n'han pogut identificar-los pel contingut de les bosses de deixalles. Les actes s'han aixecat a diferents barris de la ciutat, com Remolins, el centre històric, Sant Llàtzer o l'Eixample, entre d'altres. L'ordenança reguladora del bon ús de la via pública tipifica les infraccions en tres graus i les multes poden anar dels 100 als 3.000 euros.