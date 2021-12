Amposta inaugura oficialment el Pont Penjant amb cent anys de retard

No és la primera vegada que la ciutadania ampostina viatja al passat; en el marc de la Festa del Mercat, cada any es fa una crida perquè els veïns es mudin amb les millors gales del segle XX per rememorar la seva història local. En anteriors ocasions, s'ha recreat altres efemèrides relacionades amb el pont, com és el cas de l'anunci de construcció o la posada de la primera pedra.Des del 2008 Amposta celebra la Festa del Mercat, un esdeveniment que habitualment té lloc a la primavera. La regidora de Cultura i Memòria Històrica d'Amposta, Inés Martí, ha insistit que es tracta d'una festivitat en què la participació de la població és clau per recrear l'ambient de principis del segle passat i que a la gent "no li sap greu en cap moment vestir-se per rememorar qualsevol efemèride".Anecdòticament, en la recreació d'aquest diumenge no només hi ha participat gent d'Amposta, sinó que fins i tot s'ha pogut veure una petita representació de visitants de Terrassa que no han dubtat en engalanar-se amb vestits d'època per participar en la inauguració.Tal com ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la celebració de la Festa del Mercat ha permès indagar més sobre la història local i més concretament, sobre aquest element emblemàtic per al municipi. Segons el batlle, l'enginyer José Eugenio Ribera va poder dissenyar el Pont Penjat mitjançant el sistema de formigó armat després que el President de la Generalitat Francesc Macià li cedís la patent de construcció abans de dedicar-se a la política. Es tracta d'una informació que han conegut recentment gràcies a la col·laboració d'un enginyer de camins aficionat a la història, Lluís Homdedeu. "Són aquest tipus d'accions les que ens motiven a seguir fent recreacions històriques", ha assegurat Tomàs.