La Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat també perden l'oficina d'atenció al client d'Endesa

Actualitzada 01/12/2021 a les 15:59

El plenari del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre exigeix la reobertura de l'oficina de la companyia elèctrica Endesa a Móra d'Ebre. Donava cobertura a la resta de municipis de la comarca i també de la Terra Alta i el Priorat. En aquesta oficina Endesa oferia a serveis tècnics i acompanyava les famílies vulnerables per al tràmit de les ajudes socials d'emergència energètica. Ara els tràmits s'han de fer via telemàtica o a les oficines de Tortosa i Reus. La presidenta de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, alerta que el tancament deixa «desemparades» moltes persones que o bé no poden desplaçar-se o desconeixen com fer-ho en línia.