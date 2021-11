L'hospital de Tortosa restringeix les visites per un brot de covid

El Verge de la Cinta recomana evitar acompanyar pacients si no s'està vacunat i també als menors i persones amb simptomatologia

Actualitzada 30/11/2021 a les 16:41

L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha restringit les visites i l'acompanyament de pacients a causa d'un brot intern de pacients. S'està fent un cribratge massiu a tots els usuaris i professionals afectats, per tal de poder controlar-lo. El centre recomana que els acompanyants siguin persones vacunades i que s'abstinguin de ser-ho menors d'edat i persones amb qualsevol classe de simptomatologia, així com aïllats per contagi o contactes estrets. Els pacients de consultes externes i d'Urgències hauran d'anar sols, excepte els casos que requereixen acompanyant com malalts amb criteris de dependència, menors, o parts, entre d'altres. L'acompanyant dels usuaris hospitalitzats haurà de ser una única persona per dia i en l'horari establert.