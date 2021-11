L'evolució de la covid comença a tensar el sistema sanitari ebrenc

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre crida a contenir la interacció social

Actualitzada 30/11/2021 a les 13:51

El sistema sanitari assistencial de les Terres de l'Ebre pateix «cert tensament» arran de l'evolució «preocupant» de la pandèmia. El risc de rebrot s'ha enfilat als 368 punts i la velocitat de reproducció és d'1,46. Hi ha 22 persones ingressades per covid, 3 a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, i 19 a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, dels quals 5 a l'UCI. La Unitat de Cures Intensives s'acosta a la plena ocupació amb 12 llits ocupats –amb 7 pacients per altres malalties-. «Estem en un marge molt curt de maniobra amb el model convencional», ha assenyalat el delegat del Govern a l'Ebre, Albert Salvadó. «Cal responsabilitat, trasllado preocupació, però no alarmisme davant unes dates on s'incrementa el contacte social», ha afegit.Davant la tendència que els índexs pandèmics vagin empitjorant els pròxims dies i setmanes, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha demanat responsabilitat, sensatesa i coneixement» a la ciutadania perquè durant el pont de la Puríssima i les festes de Nadal s'evitin les trobades «multitudinàries». «Pensem que els dinars d'empresa i trobades amb molta gent no és ara el més sensat i és letal per contenir la pandèmia», ha advertit. El risc de rebrot s'ha enfilat aquest dimarts dins als 368 punts i la velocitat de reproducció és d'1,46 a la regió sanitària.Salvadó també ha remarcat que «l'important» percentatge de vacunació a les Terres de l'Ebre dona una protecció en l'àmbit comunitari que no existia en onades anteriors. Se supera a les quatre comarques ebrenques el 80% de la població amb la pauta completa del vaccí i en comarques com la Terra Alta i la Ribera d'Ebre és més del 85%. També el 73% dels adolescents entre 12 i 15 anys s'han vacunat amb les dues dosis. El delegat del Govern ha fet una crida per seguir augmentant aquests percentatges. Paral·lelament, també un 49% de la ciutadania ebrenca s'ha posat la vacuna de la grip.Pel que fa a les escoles, Salut fa seguiment d'un brot a l'escola institut del Perelló (Baix Ebre) on es va fer un cribratge massiu, amb 300 PCR dels quals «pocs» van resultar positius. També es fa seguiment d'un brot que afecta el centre escolar d'Ulldecona (Montsià). D'altra banda, sis professionals sanitaris s'han contagiat.