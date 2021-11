Els Mossos d'Esquadra denuncien un pescador de Deltebre per pescar irregularment

Havia calat més del doble dels cadups permesos per capturar Pop Roquer

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre van denunciar un veí de Deltebre (Baix Ebre) per tenir calats més cadups dels autoritzats.



El passat 19 de novembre els agents van realitzar una inspecció de pesca a poques milles de la desembocadura del riu Ebre, juntament amb efectius de la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra.Aquesta actuació va permetre detectar un pescador que tenia calats a l'aigua més del doble de cadups dels permesos, concretament 2.574.El cadup és un art de pesca professional, que s'utilitza principalment per capturar l'espècie de Pop Roquer (Octopus Vulgaris). La utilització d'aquest art està sotmesa a una autorització prèvia, efectuada per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, que limita el seu ús a 1.000 unitats per embarcació.Els agents van denunciar al propietari dels cadups i remetran la denuncia al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, òrgan competent amb aquesta matèria.Aquesta actuació esta emmarcada dintre de l'Acord de col·laboració entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció General de la Policia per a optimitzar la lluita contra la pesca i el marisqueig il·legal i garantir una explotació sostenible de les espècies comercials a Catalunya.