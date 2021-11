Els governs català i espanyol es reuneixen dijous per programar l'aportació de sorres al Delta

Ajuts pel Glòria i entitats

L'informe d'impacte ambiental va ser un requeriment del Govern al Ministeri per a la Transició Ecològica per poder executar les obres preventives de reforç al litoral deltaic aquesta tardor, però el tràmit ha retardat l'actuació. El delegat el Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha assegurat que era un requisit perquè fos «un procés més blindat jurídicament» i que ja ha superat el període d'informació pública.Dijous hi ha convocada una nova reunió bilateral entre el Departament d'Acció Climàtica i el Ministeri on es preveu que aquestes obres tinguin data d'inici. «Espero que d'una vegada per totes puguem garantir el moviment de sorres efectiu com a primera actuació», ha dit Salvadó. La Taula de Consens del Delta va advertir que les obres s'havien d'iniciar abans del mes de desembre perquè es poguessin executar sense afectar a la nidificació d'espècies protegides de cara a la primavera –el termini d'execució són 4 mesos-.El Govern també té dues partides de 6 MEUR, una dels pressupostos 2020 i l'altra inclosa als nous comptes de la Generalitat, per actuar al Delta. La Taula va proposar al Govern que la partida de 2020 es destini als projectes per mobilitzar sediments o a la redacció del Pla Xarxa Natura 2000, supeditada a la creació de l'Agència de la Natura.Salvadó també ha explicat que el passat 24 de novembre es va publicar la resolució definitiva dels ajuts pels danys del temporal Glòria, dels quals s'han atorgat a les Terres de l'Ebre la quantia de pràcticament 1,6 MEUR als consistoris que ho van sol·licitar.També s'han aprovat tres línies per ajuts de Treball i Formació del SOC, 614.000 euros per a joves tutelats, 633.000 euros per a entitats sense ànim de lucre, i 957.000 euros per a entitats locals.