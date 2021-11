El pressupost de Tortosa preveu invertir 675.000 euros a suprimir barreres arquitectòniques i millorar la via pública

Es deixen fora inversions en grans obres per «evitar divergències» amb la resta de grups

Actualitzada 30/11/2021 a les 22:11

El pressupost de Tortosa per a l'any vinent preveu, entre d'altres, invertir 675.000 euros a suprimir barreres arquitectòniques i millorar la via pública. L'esborrany arriba aquesta setmana a mans dels diferents grups municipals, perquè l'estudiïn abans de discutir-lo en sessió plenària. Mentrestant, el govern local ha iniciat ja una nova ronda de contactes amb els portaveus per buscar acords que permetin aprovar els comptes públics municipals. En aquest sentit, el tinent d'alcalde d'Hisenda, Fernando Saporta, ha alertat que, sense un nou pressupost, Tortosa no podrà disposar de l'aportació extraordinària d'1,2 milions d'euros dels tributs de l'Estat.