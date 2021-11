El director de la nuclear d'Ascó lamenta la 'confusió' sobre la informació emesa respecte la mort del bomber

«Són dies difícils per a tots, res del que fem podrà tornar-nos a Francesc, però sí que hem de guardar a la memòria l'enorme compromís que va demostrar amb la seva actuació dimecres a la tarda a la central», ha assegurat Sabartés, després de manifestar el seu condol. També ha lloat la «dedicació, esforç i solidaritat» de la brigada i dels treballadors durant l'episodi a l'hora de «protegir les persones».Al mateix temps, el director de la nuclear d'Ascó ha explicat que arran de l'incident, s'ha procedit a «revisar i analitzar equips». «Estem dedicant tots els esforços necessaris no només a saber què va passar la tarda de dimecres sinó també, com correspon a la nostra forma de treballar, a extreure totes les lliçons apreses necessàries perquè tot això no es repeteixi mai més», ha apuntat.En concret, ha explicat, sense major precisió, que durant els primers dies han treballat per determinar la causa que «va provocar la descàrrega de CO2, aplicar els correctius necessaris i verificar completament el sistema d'extinció d'incendis en tots dos grups». Unes actuacions, sosté, que són «només el principi» i a les quals seguiran una «anàlisi exhaustiva» per determinar «exactament» què va passar.La central es troba encara immersa en el vint-i-vuitè procés de recàrrega de combustible del seu grup I.