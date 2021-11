El bomber que va morir a la central d'Ascó havia acabat la jornada, segons el comitè

Els treballadors neguen que el succés tingués lloc durant el procés de recàrrega del tanc de CO2

Actualitzada 30/11/2021 a les 07:57

El bomber que va morir a la central nuclear d'Ascó dimecres passat no feia tasques de manteniment del sistema contra incendis, sinó que havia acabat la jornada i es va reincorporar al servei alertat per la comunicació de l'accident. Així ho explica el comitè d'empresa de la planta, que rebutja «frontalment» el que anomena «estratègia comunicativa» de la companyia. Alhora, han negat que la fuita de diòxid de carboni que va produir la mort a l'operari i va causar tres ferits més tingués lloc durant el procés de recàrrega d'un tanc, sinó que el que es feia és una «vigilància d'àrea de foc» tal com, asseguren, es feia «des de l'inici de la recàrrega».