Les reserves de sang són massa baixes i es crida a la mobilització dels donants

L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa organitza una donació «especial» i farà un obsequi als donants

Actualitzada 29/11/2021 a les 17:16

El Banc de Sang i Teixits de les Terres de l'Ebre organitza aquest dijous una donació «especial» de sang a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per intentar incrementar les reserves de sang de cara al pont de la Puríssima i també preveient que s'inicien unes dates difícils per la recollida de donacions. Actualment, hi ha reserves només per a sis dies, unes 6.000 bosses, quan l'òptim seria arribar a les 10.000-12.000 bosses de sang, per abastir les necessitats entre set i deu dies. Per incentivar la donació, tots els donants de sang del Verge de la Cinta rebran una llauna d'oli Oleum Naturale, oli d'oliva Verge Extra 100% Arbequina i guardonat amb cinc premis als millors olis verges extra del món (2016-2020).