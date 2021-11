La Taula Sindical convoca una vaga a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa aquest dimarts per l'estabilitat laboral

La CGT, Solidaritat Obrera, IAC, CNT, Co.Bas (Sindicat de Comissions de Base) i COS (Coordinadora Obrera Sindical) confien a repetir «l'èxit» de la manifestació del sector públic de Catalunya del passat 28 d'octubre. La crida a la mobilització s'estén a tots els treballadors de les administracions públiques catalanes i del sector públic depenent d'aquestes. En el manifest que representants de la CGT han llegit a les portes de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, es reclama la derogació del reial decret llei 14/2021, conegut com «l'Icetazo», i que el projecte de llei «transposi» per complet «l'ordenament jurídic» de la directiva europea 1999/70/CE.La Taula Sindical recorda que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europa (TJUE) ja ha dictat jurisprudència pel que fa a les sancions dissuasives de l'abús de temporalitat de les administracions i consideren que les esmenes al projecte de llei «són inacceptables» i un «engany» que no resolen el problema.Com ha apuntat un dels portaveus de la CGT Terres de l'Ebre, Noe Muñoz, es deixa fora els treballadors en temporalitat d'entre 3 i 5 anys, i se'ls ofereix una indemnització de 20 dies per any treballat que qualifiquen de «mofa». També es qüestionen els concursos de mèrits «arbitraris» que es plantegen o que davant la denúncia d'aquests empleats, les indemnitzacions «es paguin amb diners de tots». «Volem el reconeixement del caràcter fix de totes les relacions laborals en abús de temporalitat, en els termes establerts pel TJUE, ras i curt», ha reclamat Ignasi Bel, delegat de la CGT.El sindicat fa una crida al personal fix i estable, i al conjunt de la classe treballadora, que se sumi a la vaga i a les mobilitzacions d'aquest dimarts en solidaritat amb les companyes que pateixen abús de temporalitat perquè la causa «són uns serveis públics dignes i de qualitat». «De l'entramat d'interinitat se n'ha vist la necessitat amb la pandèmia i s'ha de prioritzar la seva seguretat laboral perquè ens donin uns serveis, que no donaran interessos econòmics, però sí que uns interesses socials i un estat benestar que s'està destruint amb la destrucció de la sanitat o l'educació públiques», ha dit Muñoz.