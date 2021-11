Ingressa a presó el conductor que va provocar un accident múltiple a Amposta després de fugir d'un control

Actualitzada 29/11/2021 a les 16:59

El jutge ha enviat a presó el conductor que va provocar un accident múltiple, divendres, a Amposta, on una persona va resultar ferida greu i cinc més van sofrir lesions de gravetat menors. El detingut va fugir d'un control policial a Freginals (Montsià), conduïa drogat i tenia el carnet retirat per perdre tots els punts. En la fugida, va provocar un accident per encalçament amb cinc vehicles implicats, a la carretera T-344.L'individu, de 32 anys i veí de Vilafranca del Penedès va ingressar a presó aquest dissabte. Se li atribueixen delictes contra la seguretat del trànsit, no tenir el permís de conduir en vigor, conduir sota els efectes de les drogues, lesions per imprudència greu i desobediència greu als agents de l'autoritat.