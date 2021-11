Justícia afegeix 40 noms de víctimes de la Batalla de l'Ebre al Memorial de les Camposines i ja n'hi ha 1.685

Els 40 noms que s'incorporen al Memorial de les Camposines

El Memorial de les Camposines, inaugurat el 2005

Cada mes de novembre, coincidint amb el final de la batalla fa més de 80 anys, el Departament de Justícia organitza al Memorial de les Camposines un homenatge a tots els combatents i víctimes de la batalla, la més dura de tota la Guerra Civil espanyola. En els 115 dies transcorreguts entre el 25 de juliol i el 16 de novembre de 1938, el combat va arruïnar pobles i camps, i s'estima que va deixar un balanç de més de 30.000 morts. Ciuró ha assenyalat també la voluntat didàctica de l'homenatge i del monument de la Fatarella: «Volem que l'espai de les Camposines sigui també una eina d'aprenentatge per als nostres joves, perquè coneguin el que va ser aquella guerra i els seus efectes devastadors», ha afegit la titular de Justícia.«Per evitar caure en els errors del passat, des del Govern combatrem qualsevol idea xenòfoba i neutralitzarem aquelles ideologies que qüestionin els valors democràtics», ha recordat Ciuró, que ha volgut fer dues mencions especials: una ha estat l'Asunción, l'única dona entre tots els qui avui s'homenatjaven. «Històricament el paper de la dona durant la guerra no s'ha reconegut prou. I elles també hi eren, també van ser víctimes directes de la repressió i des de la rereguarda es van encarregar de les famílies, de l'atenció als soldats i als ferits... elles també van escriure aquesta pàgina fúnebre de la nostra història. I és de justícia incloure-les en la nostra memòria democràtica. L'Asunción, avui, representa totes aquelles dones», ha apuntat la consellera.La segona menció ha estat per en Jack, en Sidney, en James i l'Abraham, «quatre brigadistes internacionals que van deixar les seves llars a Irlanda, Gal·les i Gran Bretanya per venir a defensar a casa nostra drets humans elementals com, la pau o la llibertat de pensament, que el feixisme amenaçava. Persones amb un alt compromís social que hi van deixar la vida», ha afirmat Ciuró, que ha agraït la presència dels seus familiars. Durant l'homenatge s'han llegit en veu alta els noms de les víctimes i els familiars de les persones recordades han fet una ofrena floral al Memorial. La cantautora tortosina Montse Castellà hi ha posat la música.Els 40 noms que s'hi incorporen són: Melcior Aguilar Busquets, Asunción Álvarez Clua, Pere Arbós Albes, Andreu Ausió Gurb, Lluís Bofarull Vallvé, Ramon Boronat Oliva, Ramon Cervera Arasa, Baltasar Cid Melich, Joaquim Cid Vidal, Joan Coma Tàpies, Carlos Esparducer Vilaplana, Antoni Ferré Paz, Servando González Giménez, Joan Josep Granés Roig, Patricio Garcia- Luis Riolobos, Joan Guil Ibáñez, Francisco Guinjoan Torres, Pere Ivars Llobell, Sidney George James, Enric Manuel Llubes, Antoni Marquilles Solé, Joan Moli Marmaneu, Pere Molluna Jardí, Joan Montserrat Urpí, Jack Nalty, Narcís Nonell Valls, Antonio Pérez García, Ramon Pla Rius, Agustí Pous Colomer, Lluís Prat Sanromà, Joan Pujol Virgili, Joan Riera Gil, Eusebi Rius Miró, José Sánchez Villamar, Narcís Serra Cortada, James Stranney, Josep Sureda Casademont, Abraham Trauber, Joan Urgell Recasens i Joan Vidal Mirat.Són 39 homes i una dona, Asunción Álvarez Clua, nascuda a Corbera d'Ebre l'any 1889 i morta a l'edat de 49 anys. Els homes van morir en edats que oscil·len entre els 18 i els 35 anys. La major part va néixer a Catalunya, en poblacions d'arreu del territori, però n'hi ha tres que eren naturals de la resta de l'Estat (Madrid, Terol i Almeria) i quatre brigadistes internacionals que provenien d'Irlanda, Anglaterra i Gal·les: Jack Nalty, Sidney George James, James Stranney i Abraham Trauber.El Memorial de les Camposines, inaugurat l'any 2005, està situat als peus de l'ermita de Sant Bartomeu, a la Fatarella (Terra Alta). L'espai recrea un búnquer i està construït sobre una antiga trinxera de la Batalla de l'Ebre. El Memorial està dedicat a tots aquells que van participar en la batalla, sense distincions d'ideologies, bàndols o origen. A més de les plaques amb els noms dels desapareguts en la batalla, la construcció conté un dipòsit –restringit al públic– on es guarden les restes no identificades dels soldats que es troben en diferents punts del territori. La batalla va deixar un balanç de més de 30.000 morts, 75.000 ferits i 15.000 presoners.