Aboquen més de 200 quilos de sorra a Deltebre en una acció simbòlica per exigir la baixada de sediments a l'Ebre

Les entitats exigeixen voluntat política

El primer acte reivindicatiu a les Terres de l'Ebre, però no l'últim

Els sediments que s'han retornat al riu en el marc d'aquesta acció simbòlica s'han extret de la planta de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), tal com ha explicat a l'ACN el portaveu de l'Associació Sediments, Josep Juan. «Són sediments que s'han desviat del riu Ebre i que aquest diumenge els retornem perquè arribin al Delta de l'Ebre i s'hi quedin. Normalment, aquest material s'utilitza per reomplir canteres», ha assegurat Juan.Una de les propostes que reivindiquen les entitats és el buidatge periòdic dels embassaments a través de l'obertura de les comportes. «En un moment de riuada, es pot buidar els embassaments mitjans i petits i s'aprofita la força de l'aigua per arrossegar els sediments riu avall, és la manera més econòmica de transportar-los», ha insistit Juan. Es tracta d'un mètode que segons l'activista és el més econòmic però no està sobre la taula per evitar involucrar Endesa en aquesta qüestió, una situació que Juan titlla «d'inadmissible».D'altra banda, les entitats defensores del Delta també han reclamat un cabal ecològic suficient que faciliti la baixada de sediments riu avall. Es tracta d'una mesura que, segons Juan, hauria d'anar acompanyada d'una gestió adequada del litoral.La Plataforma en Defensa de l'Ebre, una de les entitats organitzadores de l'acte, ha remarcat que la manca de sediments al riu compromet el seu futur. «Fins que pel riu no baixi més aigua i més sediments, el Delta de l'Ebre no farà res més que patir», ha assegurat la membre de la plataforma, Matilde Font, qui ha apuntat que qualsevol altra mesura que s'apliqui al riu –com ara moviments de terra- seran «pedaços que costaran molts diners als contribuents».Amb el lema «Lo riu és vida, aigua i sediments», els manifestants han exigit voluntat política per invertir els pressupostos necessaris per assegurar la baixada de sediments pel riu. A més, també han denunciat l'incompliment dels contractes de concessions de les empreses hidroelèctriques, que segons assenyalen, no entrega el 25% de l'energia produïda per pal·liar els impactes socials que genera.L'acte d'aquest diumenge ha estat convocat pels organismes Plataforma en Defensa de l'Ebre, GEPEC-EdC, Ecologistes en Acció, SEO Birdlife, Associació Sediments, Moviment Social Delta de l'Ebre, Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre i Picampall. Segons les entitats, aquesta és la primera acció reivindicativa a les Terres de l'Ebre per reclamar la baixada de sediments al riu «però no l'última». Aquest dissabte, una quarantena de persones es va concentrar davant la subdelegació del govern espanyol per exigir canvis en el PHE i garantir el futur del Delta de l'Ebre a través de la baixada de sediments al riu.