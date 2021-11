Se sospita que la fuita de CO2 a la nuclear d'Ascó la va causar un senyal fals del sistema

El Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) i Ecologistes en Acció van participar aquest dijous en la reunió del comitè assessor del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) a Ascó, l'endemà de l'accident mortal, on un company de la víctima hauria explicat el succés.Segons detallen en un comunicat, el treballador mort formava part de la brigada de primera intervenció i salvament dels bombers de la central. La sala de control d'Ascó 1 va avisar a la brigada perquè la planta inferior de l'edifici elèctric estava inundada d'anhídrid carbònic (diòxid de carboni), un gas asfixiant en altes concentracions perquè desplaça l'oxigen.En aquesta planta hi havia diversos treballadors a qui van rescatar un grup de sis bombers amb equips de respiració autònoma. Un dels bombers va ser trobat inconscient pels seus companys en una de les escales d'escapament juntament amb la companya que havia rescatat. La noia va poder ser reanimada, però no va ser possible salvar la vida del bomber.MiA i Ecologistes en Acció alerten de «l'estat» de la unitat I de la nuclear d'Ascó, una instal·lació que fa 38 anys que funciona i que està a dos anys de complir el període de vida útil de 40 anys per al qual va ser inicialment dissenyada. Les entitats lamentem que s'hagi autoritzat que la central funcioni fins al 2030 després dels «continus incidents» notificats al CSN.