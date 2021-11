Detingut un conductor a Amposta per fugir d'un control policial i provocar un accident múltiple

Conduïa sota els efectes de les drogues i tenia el permís retirat per la pèrdua de la totalitat dels punts

Actualitzada 26/11/2021 a les 18:56

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra adscrits a la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria d'Amposta (Montsià) han detingut avui un conductor de 32 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat del trànsit, no tenir el permís de conduir en vigor, conduir sota els efectes de les drogues, delicte de lesions per imprudència greu i desobediència greu als agents de l'autoritat.Els fets han ocorregut sobre les 13.00h d'avui, a la carretera T-344 dintre del terme municipal de Freginals (Montsià).Una patrulla de mossos, que realitzava un control policial al lloc, ha donat indicacions al conductor d'un vehicle tot terreny per tal que s'aturés. L'home n'ha fet cas omís i ha iniciat una fugida a gran velocitat fins que aquests l'han perdut de vista.Els agents han iniciat el seguiment del vehicle per la mateixa via i aproximadament desprès de recórrer uns dos quilometres, ja dins el terme municipal d'Amposta, han observat que s'havia produït un accident múltiple, on es trobava implicat el vehicle tot terreny escapolit.Ràpidament s'ha requerit la presència del Servei d'Emergències Mèdiques i dels Bombers de la Generalitat per tal d'assistir i excarcerar les possibles víctimes.Desprès de diverses indagacions els policies han determinat que el vehicle escàpol havia envaït el sentit contrari de circulació col·lidint frontalment contra un altre turisme.Com a conseqüència del xoc, altres tres vehicles han resultat accidentats per encalçaments.Una de les víctimes de l'accident ha resultat ferida greu mentre altres cinc han resultat menys greus. Totes elles han estat traslladades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.El conductor del vehicle que ha provocat l'accident ha resultat il·lès i ha quedat detingut desprès de donar positiu en les proves indiciàries de detecció de drogues. També s'ha comprovat que aquesta persona no tenia en vigor el permís de conduir per la pèrdua de la totalitat dels punts.El detingut passarà en els pròximes hores a disposició judicial.