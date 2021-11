Aprovat pel plenari el canvi de nom de Sant Carles de la Ràpita, aviat la Ràpita

Actualitzada 26/11/2021 a les 16:19

El plenari de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha aprovat el canvi de nom del municipi, que passarà a ser la Ràpita. La proposta ha rebut els vots a favors dels deu regidors de l'equip de govern municipal (ERC) i una regidora no adscrita. Els sis regidors de Junts, PSC, i Més Ràpita hi han votat en contra. Llegeixen el 73% d'abstenció com un desinterès general de la població pel debat sobre el topònim i han retret al govern municipal que hagi començat a canviar els logos oficials, amb el nom la Ràpita, abans de la votació d'aquest divendres. Un cop superat el període d'exposició pública, la Generalitat rebrà l'expedient i un cop es publiqui al DOGC, la Ràpita serà el nom oficial de la població.