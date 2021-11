Tallades la C-12 a Tortosa i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera per esllavissades

Retencions al Vallès

Des de les 6h plou fort a #Tortosa i voltants #Bomberscat hem fer 3 rescats de gent atrapada dins de cotxes en zones inundades. No circuleu si no és necessari #precaució @emergenciescat pic.twitter.com/HEOrHpFYwR — Bombers (@bomberscat) November 23, 2021

La tempesta a l'extrem sud del país pot portar associats fenòmens de temps violent. Segons el Meteocat, aquest dimarts ja s'han recollit 74 mm de pluja a Aldover (44 mm dels quals han caigut en 30 minuts) i 72 mm a Mas de Barberans.En paral·lel, Trànsit informa també d'un carril tallat a la C-17 a Montcada i Reixac per un accident, amb 2,5 km d'aturades. A la mateixa via hi ha 2 km de cua a Parets del Vallès direcció nord i 4 km més a Mollet del Vallès direcció sud.A la C-58 hi ha uns 4,5 km de retenció entre Sabadell i Badia i 1 km de cua de Montcada a Barcelona i 7 km de retenció de Barcelona a Ripollet.