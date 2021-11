El temporal torna a deixar les Salines de la Trinitat sense accés per la barra del Trabucador

Els treballadors d'Infosa han de sortir en barca després que hagin caigut 175 l/m2

Actualitzada 23/11/2021 a les 13:41

El temporal d'aquest dilluns i dimarts ha tornat a deixar les Salines de la Trinitat sense accés per la barra del Trabucador. El fort onatge fa que sigui impossible entrar-hi amb tractor o camió i en les properes hores, quan la mar recuperi la calma, s'avaluarà l'estat de la barra. Els treballadors d'Infosa que han fet el torn de nit fins a les sis de la matinada han hagut de tornar a casa en barca, segons ha explicat a l'ACN el seu director industrial, Manel Salvadó. L'empresa ha decidit que els empleats que els havien de rellevar, avui no anessin a treballar. Està previst que demà ho facin en vaixell. Salvadó ha apuntat que a les salines hi han caigut 175 l/m2 i ha confiat que els aiguats no es reprenguin en les properes hores.