D'acord amb el Meteocat, les pluges s'estan intensificant a l'extrem sud i a Alcanar han caigut 19,9 mm en només 30 minuts, amb 33,6 mm acumulats. Es demana evitar la mobilitat que no sigui imprescindible.Protecció Civil manté actives les alertes dels plans Inuncat i Ventcat per mal temps des de dilluns i fins dimecres.Per això, recomana allunyar-se de rieres, torrents i zones que es puguin inundar, a més de no aparcar-hi el vehicle.