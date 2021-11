Diverses localitats de l'Ebre ja acumulen al voltant de 100 litres de pluja a l'inici del temporal

Diverses estacions meteorològiques automàtiques (EMA) de les Terres de l'Ebre han arribat gairebé als 200 litres per metre quadrat de pluja acumulada durant aquest dimarts arran del temporal. En concret, al Perelló s'han acumulat 192 litres per metre quadrat des de l'inici de l'episodi, i a Tivissa, 190. També destaquen els 140 litres dels Alfacs, els 138 del Parc Natural dels Ports, i els 137 d'Aldover.





A Reus, la Guardia Urbana ha hagut de rescatar un conductor que ha quedat atrapat amb el cotxe per l'acumulació d'aigua al pont d'accés a Mas Abelló. Els Bombers de la Generalitat han rebut des de les 12h fins a les 14h 46 avisos a causa del temporal, 14 del Camp de Tarragona i 32 de les Terres de l'Ebre. A les comarques ebrenques la majoria dels avisos han estat per inundacions en habitatges, plantes baixes i comerços, segons han informat els Bombers. Al Camp de Tarragona les peticions d'ajuda estan arribant des de les dotze del migdia, bàsicament pels efectes del vent, que ha fet caure branques d'arbres i ha fet volar tendals i marquesines. La pluja de les darreres hores, però, ha causat una gran quantitat d'incidents, com la inundació del barri del Serrallo de Tarragona i el colapse de les entrades a la ciutat.

Carreteres tallades

La situació a la C-12 a Tortosa s'ha normalitzat després que la carretera quedés tallada per esllavissades causades pel temporal a la regió. Segons ha informat Trànsit, la via ja està reoberta i funciona en tots dos sentits. També s'ha reobert la T-340 a Camarles, que estava tallada per inundacions. Per contra, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera segueix tallada en tots dos sentits, igual que la TV-3421 a Roquetes.