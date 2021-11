Investiguen la mort violenta d'un home durant la matinada de dissabte a La Ràpita

Segons han confirmat a l'ACN fonts pròximes al cas, la víctima participava, juntament amb altres persones, en una festa en un pis del número 36 del carrer Méndez Núñez de la Ràpita. Els participants, que haurien consumit grans quantitats d'alcohol i cocaïna, van explicar que l'home va marxar de l'habitatge i que hauria patit algun tipus d'indisposició o desmai quan baixava per les escales.Els efectius del SEM van trobar-lo amb una parada càrdio-respiratòria però ja no van poder fer res per salvar-li la vida. L'examen forense posterior que es va practicar al cos va revelar signes de violència, amb marques en llocs concrets. L'autòpsia, però, no es va trobar evidències que la víctima hagués estat atacada amb alguna arma.