El govern espanyol admet que els taps que segellen la plataforma Castor han caducat des de fa gairebé dos anys

També ha exigit al PSOE i PP que deixin de vetar la investigació al Senat.En la resposta del govern espanyol, també assenyala la necessitat d'acordar el seu desmantellament com a solució permanent d'un projecte «mal dissenyat». «Aquest desmantellament ha d'efectuar-se necessàriament per fases, sent la primera d'elles, el segellament i abandonament definitiu dels pous de l'emmagatzematge», resumeix el document. Molet ha recordat que en una resposta anterior, el mateix executiu va admetre que ENAGAS, societat encarregada de l'administració ha gestionat i fet totes les actuacions tendents a la gestió de la instal·lació que ha de ser desmantellada. «Ara ens assenyala que tot es mantindrà així fins al desmantellament d'aquestes», ha recalcat Mulet.A més, el senador ha afirmat que la vigilància contínua de l'emmagatzematge o una rutina de monitoratge dels paràmetres del magatzem per part del govern espanyol els «genera la mateixa credibilitat i rigor que els seus estudis econòmics, projectes i de viabilitat generats entorn de un projecte que era estratègic i segur i que avui és totalment prescindible».«Sembla com si no haguessin llegit els riscos associats a un accident en la planta o la ministra Ribera no hagués après de les lliçons de la vergonyosa tramitació d'aquest projecte a la carta d'empreses que tenen en el seu ADN fer negoci dels diners públics, sense miraments i sense ruboritzar-se per a res», ha afegit.També ha recordat el veto del PP i PSOE perquè s'investigui el projecte a la cambra Alta. «Vulneren els nostres drets i entenem que vulneren el mateix reglament. Exigim al PSOE que permeti que, com ja va fer el PP de Rajoy en anteriors legislatures, es voti almenys la petició en el Ple i si volen que rebutgin dilucidar responsabilitats i recomanacions per a evitar fiascos futurs», ha retret.Finalment, Mulet també ha demanat que s'inclogui una partida per al desmantellament de la planta en els pressupostos generals per al 2022. «És una temeritat mantenir així una planta en alta mar que res de bo pot dur a la comarca i els seus sectors productius», ha dit. Per aquest motiu, ha reclamat l'urgent desmantellament de tota la plataforma enfront de les costes del Maestrat i dels Terres de l'Ebre.