S'investiguen dos individus, veïns de la comarca del Baix Ebre, per un delicte de tràfic de drogues

Actualitzada 18/11/2021 a les 12:40

La Guàrdia Civil ha decomissat 400 quilos de cabdells de marihuana a les instal·lacions d'una antiga granja de Paüls, al Baix Ebre. Arran de la intervenció, aquest diumenge, s'investiga dos homes, veïns de la comarca, per cultiu de marihuana i per un delicte de tràfic de drogues. La Guàrdia Civil els ha pres declaració com a investigats i ha remès les diligències de la investigació al jutjat d'instrucció número 3 de Tortosa.