L'Aldea aconsegueix frenar els furts als cultius posant policia al camp

Els dos guardes rurals que fan aquest servei es coordinen amb els agents de la Guàrdia Municipal de l'Aldea als que alerten quan detecten activitats sospitoses. Tots formen part d'un grup de WhatsApp on també hi ha tots els pagesos del municipi i els Agents Rurals. Aviat rebran també el suport d'agents del Seprona de la Guàrdia Civil. Els guardes rurals complementen la tasca de vigilància de la Guàrdia Municipal amb qui es reparteixen les zones de patrullatge perquè les zones agrícoles són molt extenses i disperses. Els seus vehicles són menys visibles que els dels agents i facilita enxampar sobre el terreny les persones que fan els furts.Quan això passa, avisen la Guàrdia Municipal. «El que fem és voltar i observar si hi ha vehicles sospitosos. Si et trobes gent collint avises els municipals i es decomissa el que hagin agafat», explica José Manuel Domínguez, un dels guardes de vigilància. Van sols i per tant assumeixen cert risc. «Quan et veuen, arranquen i de vegades els he hagut de seguir i intentar aturar-los. Hi ha un risc perquè no saps què et trobaràs», ha explicat.Però el servei, que funciona des de la campanya de 2019, està donant fruits. Com explica el regidor de Seguretat de l'Aldea, Pep Cavallé, els robatoris han disminuït molt, sobretot amb la garrofa. Després que l'any passat es decomissessin dos tones de garrofes robades, enguany han fet controls exhaustius a camins i vies estratègics per on es mouen els lladres, i no hi ha hagut cap robatori. També José Manuel Domínguez percep que hi ha hagut un canvi de tendència. «El perfil de gent que furtava per vendre a mercats i les botigues, ho hem acabat. Ara queda la gent que passa per aquí i s'endú poc producte», ha explicat.Ho ratifica el cap de la Guàrdia Municipal, Xavi Saragossa. No han tingut cap denúncia i només algun avís. I això que els preus de la garrofa, i també de la carxofa primerenca que es comença a collir, han augmentat i fins ara això suposava també un increment dels furts. «Tenim un problema molt greu amb els preus i amb els robatoris quan el fruit s'encareix. Si no es posa remei, es complica que l'explotació sigui rendible», ha explicat Daniel Domínguez, agricultor. «Quan vas a collir i t'han passat davant, et dona molta frustració, costa molt produir i a aquesta gent no els costa res collir. En un moment et fan molt mal», ha afegit.Domínguez reconeix que moltes vegades ni tan sols presenten denúncia per «la burocràcia» que suposa i també perquè la justícia «és la que és». Per això celebren aquest servei, que els dona, sobretot, tranquil·litat. «Abans ens tocava patrullar a nosaltres a les nits, o sortir després de sopar a fer una ronda. Ara ens ajuden bastant», ha assegurat. L'agricultor ha mostrat tot el suport al servei perquè es mantingui.De fet, com apunta el guarda rural es podria estendre tot l'any. «L'Aldea és un municipi d'horta, aquí hi hauria feina tot l'any pràcticament, després de la carxofa comença la coliflor, l'enciam… és un continu», ha apuntat. El servei és un dels compromisos electorals de l'equip de govern per reforçar la seguretat dels pagesos. «Ens ho havien reclamat i vam actuar de seguida perquè estem al seu costat per evitar tants furts com hi havia fins ara», ha apuntat Cavallé.