L'entitat celebra tenir «el suport» de l'expresident de la Generalitat per acabar amb aquests espectacles a Catalunya

Actualitzada 17/11/2021 a les 11:00

Representants de la plataforma Prou Correbous s'han reunit aquest dimarts amb l'eurodiputat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu, a Brussel·les, per tractar l'abolició dels correbous a Catalunya. L'entitat li ha entregat un informe de la situació dels correbous al país i dels resultats del sondeig de 2019 (fet per l'Institut Opinòmetre) en la qual un 81,3% dels enquestats rebutjava els correbous perquè «els animals són maltractats i pateixen». La plataforma celebra que Puigdemont «hagi donat suport a la plataforma i a la fi d'aquests espectacles a Catalunya» i destaca poder comptar amb «figures tan influents» per avançar cap a unes festes i tradicions «lliures de maltractament animal».