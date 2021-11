El Síndic reclama el pla de protecció del litoral del delta de l'Ebre i s'ofereix a liderar una mediació

El Síndic reclama «les mesures urgents» per protegir el delta de l'Ebre i que s'aprovi el pla de protecció de la franja litoral que s'havia d'executar abans del pròxim hivern. En una reunió amb la Taula de Consens, s'ha ofert a liderar «un procés de mediació» entre tots els actors implicats per desencallar aquestes actuacions d'emergència. La proposta ha estat «molt ben acollida» pels representants del territori i s'elevarà a les administracions catalana i espanyola. El Defensor ha explicat a la Taula que ni Acció Climàtica ni Territori han respost les peticions d'informació sobre el pla de gestió dels espais protegits del Delta, o el calendari i execució de les partides que preveien els pressupostos de la Generalitat enguany.

En una jornada de treball a les Terres de l'Ebre, el Síndic també s'ha reunit amb els defensors de les persones locals de Deltebre, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, el Moviment de Lluita pel Delta de l'Ebre (MOLDE), una entitat que va néixer al febrer per pressionar les administracions per aplicar el Pla Delta, elaborat per la Taula de Consens, i l'entitat Amevesaba, contrària a la nova planta de compostatge al municipi de Santa Bàrbara.