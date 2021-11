Convoquen concentracions a Tarragona i Deltebre per exigir la baixada de sediments a l'Ebre

Actualitzada 17/11/2021 a les 17:08

Les entitats defensores del delta de l'Ebre han anunciat dues concentracions el 28 de novembre per exigir que el Pla Hidrològic de conca del riu Ebre (PHE) contempli l'obertura dels desguassos de les comportes dels embassaments per augmentar el volum de sediments que arriben al Delta. Amb el lema «Sediments, ja!», portaran fins a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona l'acció reivindicativa, on «ensenyaran el tipus de sediments» que volen que baixi pel riu. «A veure si es donen per assabentats», ha apuntat Matilde Font, de la PDE. Més tard, al port fluvial de Deltebre també s'abocaran sediments al riu. Les entitats preparen al·legacions al nou PHE que presentaran abans del 22 de desembre, quan acaba el termini.