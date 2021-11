L'Ajuntament d'Ulldecona trasllada a l'Estat una relació de danys municipals d'1,57 milions d'euros pels aiguats

Concretament, l'informe de valoració de danys municipal d'Ulldecona presentat davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona inclou una llista amb 42 camins danyats en diversa mesura –amb un pressupost total de reparació que puja a poc més d'1 milió d'euros-, l'esmentada sèquia de la Foia –amb un cost de de 110.000 euros-, així com també afectacions al mateix edifici de l'Ajuntament, la depuradora d'aigües residuals, la biblioteca, l'oficina de turisme, un pàrquing i dues àrees de lleure del terme.El reconeixement dos mesos després de l'episodi a municipis com Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita ha de permetre que els ajuts que el govern espanyol destina a les zones greument afectades per emergències de protecció civil arribin efectivament als ajuntaments per reparar els danys. L'administració estatal haurà de signar un conveni amb la Generalitat perquè, a través d'un reglament, es canalitzar els recursos de forma efectiva. Amb tot, segons ha admès Ventura, els ajuts difícilment arribaran de forma directa als propietaris d'habitatges, naus industrials o finques que no tinguessin contractada una assegurança.«Esperem que totes les administracions hagin après dels errors comesos en la tramitació de l'any 2018 i que ara no passi el mateix: que els recursos arribin als ajuntaments que és l'administració que dona resposta a les necessitats de l'àmbit rural que on més danys hi ha per l'episodi de fa dos mesos», ha apuntat Ventura. L'alcaldessa ha lamentat les «diferents interpretacions» que durant les últimes setmanes havien impedit tenir constància formal de la inclusió de municipis com UIldecona en la declaració de zona catastròfica. «Esperem que finalment la qüestió estigui encarrilada i tant Ministeri –d'Interior- com la Generalitat signin aviat el conveni perquè arribin els recursos als ajuntaments», ha afegit.Ventura ha reconegut també que, al marge d'aquests recursos, altres administracions han efectuat ja inversions d'urgència per pal·liar els danys dels aiguats. Específicament, ha recordat les actuacions del Departament d'Acció Climàtica als lligallos o camins públics ramaders de la seva titularitat «per primer cop en molts anys», així com les actuacions de l'Agència Catalana de l'Aigua en trams de barranc o neteja d'espais.Precisament, l'Ajuntament i l'ACA s'han reunit aquesta setmana passada per abordar, específicament, actuacions a mig i llarg termini per garantir un nou sistema d'evacuació de les aigües pluvials de la zona del polígon de Valldepins, una de les més afectades pels aiguats amb nombroses naus i espais inundats. Ventura ha recordat que la sèquia de la Foia, que evacua l'aigua d'aquella zona, no va poder absorbir tot el volum que baixava de la serra del Montsià. La solució passaria per construir un col·lector amb major capacitat a la part est de l'autopista AP-7 per canalitzar les precipitacions cap a la llera del riu Sénia. «Hem d'evitar que s'inundin les naus del polígon», ha tancat Ventura.