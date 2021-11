Els Mossos d'Esquadra denuncien un home per instal·lar paranys il·legals en una finca de Godall

Es van localitzar cinc paranys instal·lats en punts habituals de pas d'animals

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre van denunciar un veí de Sant Pere de Ribes (Garraf) per instal·lar cinc paranys il·legals en una finca rústica del terme municipal de Godall (Montsià).El fets van ocórrer el passat 11 de novembre quan una persona, que creuava aquesta finca amb els seus gossos, va detectar la presència de paranys instal·lats al terra i amagats entre els matolls.Les indagacions posteriors van permetre la identificació de l'autor de la col·locació d'aquests estris de caça, qui al mateix temps era el responsable de la finca.Els agents van localitzar cinc paranys instal·lats en punts habituals de pas d'animals.Aquests tipus de paranys, temps enrere, eren utilitzats per caçar tot tipus d'espècies animals autòctones i en l'actualitat són considerats arts de caça prohibits per la seva perillositat, ja que no són selectius i fins i tot poden causar greus lesions a les persones.La denuncia serà tramesa al Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, organisme competent en aquesta matèria.