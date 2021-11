El CAP de l'Ampolla atén les consultes relacionades amb la covid en un mòdul extern

L'Ajuntament instal·la la infraestructura a la plaça Manel Ferrer per desplaçar les visites del consultori

Actualitzada 16/11/2021 a les 11:28

L'Ajuntament de l'Ampolla, al Baix Ebre, ha instal·lat un mòdul extern al costat del Centre d'Atenció Primària (CAP) per atendre consultes relacionades amb la covid. S'ha ubicat a la plaça Manel Ferrer i vol evitar que els veïns amb simptomatologia o amb contagi vagin al consultori, amb aquest doble circuit. L'espai entrarà en funcionament en uns dies i s'hi faran també les proves PCR. El mòdul costa al consistori 3.000 euros anuals. D'altra banda, l'Ajuntament també ha posat al CAP una pantalla tàctil (TESEO) per fer tràmits «de manera autònoma» i reduir el temps d'espera per fer consultes o gestions al taulell.