Les defenses dels acusats demanen l'absolució per falta de proves de càrrec

Actualitzada 15/11/2021 a les 14:14

La Fiscalia manté la petició de penes de 6 anys presó per als responsables del Castor, en les conclusions del judici que ha acabat aquest dilluns a Castelló. La Fiscal els acusa d'incomplir els decrets de concessió i superar els volums d'injecció de gas establerts. L'acusació particular de l'entitat Aplaca rebaixa la petició a 5 anys i reclama prop d'1,9 MEUR d'indemnització per danys morals, però les defenses dels acusats han demanat l'absolució per falta de proves de càrrec. Els lletrats han negat que Del Potro i Martínez Dalmau actuessin «amb lleugeresa i despreocupació» i han justificat que els terratrèmols s'haurien produït «de forma natural» i que la injecció de gas només els va avançar en el temps.