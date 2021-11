Comença l'última sessió a Castelló del judici pels terratrèmols del Castor, que quedarà vist per sentència

La vista oral acaba amb la revisió de la declaració en instrucció d'un dels investigats i les conclusions de les parts

Actualitzada 15/11/2021 a les 10:49

Aquest dilluns se celebra a l'Audiència Provincial de Castelló, l'última sessió del judici pels terratrèmols del Castor. El cas quedarà vist per sentència després de visionar la declaració en fase d'instrucció d'un dels investigats, el director tècnic del Castor, Carlos Barat, ja difunt, de les conclusions de les parts, on es resoldrà si es manté la petició de 6 anys de presó per als dos acusats, Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau, l'expresident i l'exconseller delegat de la concessionària Escal UGS, per un delicte ambiental. Han estat més d'una desena de sessions on, a més dels afectats i testimonis, s'ha sentit tota mena de pèrits i experts sobre la relació de la injecció del gas amb la crisi sísmica que es va produir.