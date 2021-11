La Fatarella reviu l'últim combat de la Batalla de l'Ebre en una recreació històrica a la cota 562

Els recreadors s'han posat a la pell dels soldats de l'exèrcit republicà i dels nacionals per escenificar com es va viure l'última batalla a la serra de la Fatarella. Els soldats republicans han rebut les ordres dels seus superiors i han defensat des de les trinxeres les seves posicions, disparant trets per aturar l'avenç de les tropes franquistes. Sambró ha recordat que les trinxeres i fortificacions fetes pels republicans van permetre al tinent coronel Manuel Tagüeña, el cap del 15è cos de l'exèrcit de la República, fer una retirada «ordenada» al final de la Batalla de l'Ebre.«Si no hi hagués hagut la línia fortificada, l'exèrcit franquista hagués arribat a la serra de la Fatarella i ho tenia molt fàcil amb l'artilleria, bombardejant a Flix, hauria pogut aniquilar el que quedava de l'exèrcit republicà», ha explicat Sambró. L'organitzador de la recreació ha recordat que l'exèrcit republicà es va retirar per Flix i que els militars van dinamitar el pont de ferro. «Es van quedar uns soldats defensant els seus companys, alguns van morir inclús encara hi són, no han tornat a casa», ha lamentat.Per això, Sambró ha assenyalat que és important difondre la història perquè no s'oblidin els fets. «Hem de recordar-ho sobretot a la gent més jove, fa falta parlar de memòria històrica amb ells, s'hauria d'implicar més en l'educació als instituts i escoles, si sabem el que va passar potser l'auge de l'extrema dreta no hauria pujat tant», ha opinat el president de l'Associació Lo Riu.Prèviament a la recreació, s'ha organitzat una visita guiada pel campament militar i la zona de les fortificacions per explicar com va ser el final de la Batalla de l'Ebre. Els visitants també han pogut passejar per la fira de col·leccionisme militar. La jornada ha acabat amb parlaments i un dinar de germanor entre tots els grups de recreació històrica que hi han participat.