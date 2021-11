Detinguda la propietària d'un local d'oci nocturn en un operatiu contra el tràfic de drogues a Tortosa

Els cossos policials han detingut la propietària d'un establiment d'oci nocturn a Tortosa en l'operatiu fet la matinada d'aquest divendres. A la detinguda se li atribueix un delicte contra la salut pública, ja que els agents han localitzat nou embolcalls, presumptament de cocaïna, amagats en diferents llocs del local, principalment a l'interior de la barra. En l'operatiu, que s'ha fet en tres locals de l'oci nocturn de la ciutat, s'han identificat 128 persones i s'han obert diligències a 19 d'elles per possessió de substàncies estupefaents. En el dispositiu hi han participat 70 agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra i ha comptat amb la col·laboració de la policia espanyola.



La persona detinguda també se li atribueixen altres infraccions administratives, desobediència i l'incompliment de l'ordenança municipal del bon ús de la via pública. A més, en un altre dels establiments intervinguts, també s'hi va detectar la tolerància del consum il·legal de drogues tòxiques al seu interior. Pel que fa al tercer local, es va produir una baralla, que es va saldar amb persona ferida amb lesions lleus, mentre els agents feien les identificacions. Finalment, l'actuació va acabar amb la citació de cinc persones, per part de la Policial Nacional, per iniciar els procediments d'expulsió del país per estrangeria.