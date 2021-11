Quatre detinguts a Ulldecona després d'una agressió el cap de setmana a la sortida d'un local d'oci

Malestar al municipi: l'alcaldessa diu que s'han pres mesures i un grup de l'oposició convoca una concentració per aquest divendres al vespre

Actualitzada 11/11/2021 a les 16:45

Malestar a Ulldecona arran de l'agressió, el cap de setmana passat, a un veí de la població que va haver de ser ingressat posteriorment a l'hospital. Els mossos van detenir aquest dimecres quatre homes com a presumptes autors dels fets, després que la víctima abandonés un local d'oci on hauria mantingut una discussió amb els agressors. L'arribada d'efectius de la policia local va permetre aturar la pallissa. Durant aquests últims dies, el govern municipal ha mantingut diverses reunions amb comandaments policials per abordar la situació. El grup municipal Fem Poble, a l'oposició, ha convocat per aquest divendres al vespre una concentració de rebuig i per reclamar mesures al govern municipal.

L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha condemnat l'agressió. «Les actituds violentes no tenen cabuda al nostre poble ni a la societat. No són tolerables», ha declarat, tot confiant que la justícia «faci la feina» i acabi condemnant els responsables. L'Ajuntament, ha assegurat, treballa des de fa temps en la coordinació de cossos policials i amb altres organismes per frenar les actituds incíviques i violentes. També s'ha reforçat la presència policial. «És un problema que s'ha d'abordar des de diferents òptiques», ha insistit.

Amb tot, Ventura ha explicat que el govern municipal encara no ha decidit si, finalment, donarà suport a la concentració d'aquest divendres. Sí que ha lamentat, però, el que considera una «utilització partidista» dels problemes de seguretat per part de grups de l'oposició, si bé ha respectat la voluntat d'una part important de la població de manifestar-se en contra de la violència. Els suposats autors de l'agressió haurien participat en diferents incidents durant els últims mesos i els fets del cap de setmana han disparat el malestar. Els quatre detinguts passaran a disposició judicial aquest divendres.