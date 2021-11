Els condemnats per la xarxa de porno infantil de Tortosa podrien declarar contra el líder del grup

Actualitzada 11/11/2021 a les 16:51

La fiscalia estudia citar els quatre condemnats ara fa dos anys per una xarxa d'abús de menors i pornografia infantil a Tortosa perquè declarin en el segon judici obert contra els dos principals responsables del grup -i que havien fugit a França a mig judici, l'any 2019. La seva citació havia estat sol·licitada per la Generalitat, com a acusació particular en el cas, i la fiscalia així ho recull en el seu escrit de conclusions provisionals. Aquesta setmana declaren agents dels Mossos que van intervenir-hi. El cap de la unitat, en una extensa declaració de dues hores com a testimoni i pèrit, ha detallat davant del tribunal la manera de treballar de la productora liderada pel cervell de la cèl·lula i la tipologia de les víctimes que captaven.