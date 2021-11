Hi ha indicis que l'incendi és intencionat

Actualitzada 11/11/2021 a les 12:55

Aquest dijous a la matinada s'ha declarat un incendi a l'Ajuntament del Pinell de Brai, a la Terra Alta, que ha afectat la porta de l'edifici.El foc ha cremat parcialment la porta de l'edifici. Els Bombers van rebre l'avís cap a la una de la matinada, però la intervenció d'alguns veïns amb extintors van sufocar ràpidament l'incendi, que es va donar per extingit a la 1:35 hores.Tres dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc i van ventilar l'edifici i comprovar que no hi hagués punts calents a l'interior. Hi ha indicis que el foc ha estat intencionat i la investigació està a càrrec dels Mossos d'Esquadra.